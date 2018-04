Dólar sobe 0,10%, cotado a R$ 2,038 na BM&F O primeiro contrato de câmbio à vista fechado esta manhã no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) teve o dólar cotado a R$ 2,038, o que representa uma pequena valorização de 0,10% em relação ao preço do final dos negócios, ontem à tarde. O comportamento da moeda norte-americana estará atrelado hoje, na opinião de operadores, ao rumo que o mercado externo vai tomar após a divulgação de indicadores econômicos nos EUA. Operadores do mercado doméstico de câmbio permanecem, porém, na expectativa de como e quando o Banco Central voltará a intervir no mercado de dólar. Ontem a autoridade monetária alterou seu padrão de atuação, fazendo o leilão de compra de dólares antes do leilão de swap cambial reverso (equivalente à compra de dólares no mercado futuro). Os leilões são anunciados agora no próprio dia, praticamente na mesma hora em que serão realizados, ao contrário dos últimos meses, quando o aviso vinha com um dia de antecedência. Essa mudança de ação do BC levou muitas instituições a corrigirem suas posições, o que garantiu a alta da cotação no fechamento dos negócios ontem (R$ 2,036, alta de 0,29% na BM&F e de 0,44% no mercado interbancário). Para hoje, profissionais acreditavam que a dúvida sobre a forma e o momento em que o BC entrará no mercado pode ajudar a sustentar o preço da moeda norte-americana em alta. "Mas não acredito que hoje o BC conseguirá fazer o dólar subir tanto quanto ontem, porque há muito fluxo de recurso", defende um operador.