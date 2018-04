Dólar sobe 0,15% a R$ 2,024, mas deve voltar a cair A taxa de câmbio começou o dia em baixa de 0,15%, com o dólar comercial negociado a R$ 2,018 nas transações entre os bancos. Mas logo em seguida o dólar passou a subir, cotado a R$ 2,024, alta de 0,15% em relação à taxa do final do dia ontem. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar à vista está cotado a R$ 2,023. Mas a tendência é de que hoje deve ser mesmo mais um dia de queda do dólar. Essa é a percepção nas mesas de câmbio esta manhã, que trabalham com a expectativa de que o Banco Central volte a fazer nesta quinta-feira mais leilões para tentar conter a valorização excessiva do real. Ontem, o dólar cedeu mesmo com as duas intervenções do BC, em que teria comprado no período da tarde cerca de US$ 2,4 bilhões. Mesmo assim, o dólar à vista fechou em baixa de 0,69%, a R$ 2,0205 na roda da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) e a R$ 2,021 no interbancário. Além da forte entrada de recursos, tanto pelo lado financeiro como pelo segmento comercial (exportações), o dólar é pressionado adicionalmente pelas rolagens de contratos futuros de câmbio na BM&F, já que se aproxima o vencimento de maio.