Dólar sobe 0,27%, cotado a R$ 2,041 na abertura na BM&F A taxa de câmbio abriu em alta de 0,27% com o dólar à vista negociado a R$ 2,041 no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), às 9h10. A expectativa por leilão de swap cambial reverso (operação equivalente à compra de dólares no mercado futuro) pelo Banco Central - que agora não tem data e hora marcada para acontecer - e uma leve piora no ambiente externo garantem a valorização do dólar nesta quarta-feira. Desde a sexta-feira passada, quando o BC avisou que não agendará com antecedência a realização de leilões de swap, o mercado adotou uma postura cautelosa - que provocou a alta da cotação na segunda-feira e impediu a queda ontem. E hoje não deve ser diferente. O mercado evita vender moeda na expectativa pelo primeiro leilão do BC dentro dessa nova "estratégia de imprevisibilidade". O mercado aguarda também a divulgação dos dados do fluxo cambial dos primeiros nove dias úteis de abril, a primeira parcial do mês, prevista para as 12h30. Em março, o fluxo ficou positivo em US$ 6,647 bilhões. Esses números costumam influenciar o mercado.