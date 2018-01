Dólar sobe 0,35%; Ibovespa vira e cai 1% Os mercados de câmbio e de ações abriram bem os negócios, com o dólar em ligeira baixa e o índice Ibovespa à vista em alta, mas o movimento durou pouco e ambos os mercados inverteram a tendência. Às 11h57, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, caía 1,09% a 34.693 pontos. A mínima do dia até este horário foi de -1,65%. O volume financeiro das duas primeiras horas de pregão ficou em R$ 443 milhões. A projeção para o dia é de giro financeiro de R$ 1,5 bilhão, considerado baixo. Às 12h, o dólar comercial era negociado no mercado à vista a R$ 2,269, em alta de 0,35%. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista também estava cotado a R$ 2,269. A taxa de câmbio máxima registrada no dia até agora foi de R$ 2,272.