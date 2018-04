Dólar sobe 0,35% na abertura, cotado a R$ 2,034 A taxa de câmbio registra alta de 0,35% no início do pregão viva-voz na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), com o dólar negociado a R$ 2,034 para liquidação em dois dias úteis. A expectativa com divulgação da primeira prévia do Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano do primeiro trimestre, que deixa o mercado internacional com viés negativo, deve dar mais fôlego à alta da moeda norte-americana na abertura dos negócios nesta sexta-feira. Ontem, a cotação do dólar fechou em alta, graças à atuação pesada do Banco Central brasileiro, quando comprou cerca de US$ 2,4 bilhões em dois leilões, e à reafirmação de que tem intenção de continuar enxugando a liquidez a fim de aumentar as reservas internacionais do País. Operadores dizem que o fluxo cambial continua positivo e expressivo. Mas o BC vem mostrando mais força na condução da política cambial, deixando clara sua intenção de impedir que a cotação caia abaixo dos R$ 2,00. Essa postura do Banco Central levou, segundo apurou a editora Silvana Rocha, o próprio mercado a corrigir os preços ontem.