Dólar sobe 0,56% e termina o dia cotado a R$ 2,323 O dólar comercial fechou hoje valendo R$ 2,323 no mercado interbancário, registrando elevação de 0,56%. A moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 2,287 e a máxima de R$.2,327. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista terminou o dia estável, a R$ 2,322. O mercado de câmbio operou a manhã toda de olho na formação da ptax que será usada na liquidação dos contratos futuros de dólar junho, amanhã. O leilão de swap cambial realizado pelo Banco Central, no entanto, eliminou pressões exageradas. Logo após a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), contudo, o mercado cambial aumentou a volatilidade e renovou as cotações máximas do dia, acompanhando a alta nos juros dos títulos do Tesouro norte-americano. Isso porque a ata não aplacou as dúvidas sobre a continuidade ou não do atual ciclo de aperto monetário.