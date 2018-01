Dólar sobe 0,77% e fecha cotado a R$ 3,019

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outro foco de atenção dos investidores são as medidas de ajuste fiscal. Nesta semana, o Senado deve apreciar as Medidas Provisórias 664 e 665, aprovadas na Câmara dos Deputados com alterações, que tratam de mudanças de regras para benefícios previdenciários e trabalhistas.

Além disso, até sexta-feira deve ser divulgado o valor do contingenciamento do Orçamento para complementar as medidas. O vice-presidente Michel Temer afirmou que a "tendência" é que o corte seja menor na medida em que o Congresso aprove o ajuste fiscal e preserve a economia projetada pelo governo. "É evidente que, na medida em que se aprove o ajuste fiscal, a tendência é cortar menos", disse.

O dólar começou a semana em alta ante o real. O comportamento no exterior foi o fio condutor dos negócios por aqui. A moeda até chegou a cair pontualmente pela manhã, mas não sustentou o movimento, tendo passado por uma realização de lucros generalizada ante as divisas de países emergentes. No Brasil, o fato de por duas sessões ter fechado abaixo de R$ 3 acabou ajudando a atrair compradores. O dólar à vista terminou em alta de 0,77%, a R$ 3,0190.