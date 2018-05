Dólar sobe 0,78% a R$ 3,55, maior valor desde junho de 2016; Bolsa cai 0,49%

Depois do pequeno refresco de dois pregões na semana passada, o real voltou a ficar sob pressão nesta segunda-feira, 07. O dólar encerrou o dia com valorização de 0,78%, cotado a R$ 3,5522, maior valor desde junho de 2016. A moeda, que subia desde cedo, refletindo a crescente perspectiva de aceleração da economia americana, intensificou os ganhos nesta tarde após mais um dirigente do Federal Reserve falar sobre a alta dos juros americanos. Já a Bolsa de São Paulo, que vinha acumulando alta no início do pregão, inverteu o sinal na última hora de negociação e fechou em baixa de 0,49%, aos 82.714,42 pontos, quinta queda consecutiva.

+ Alta do dólar é sinal de que recuperação brasileira não é tão sólida, diz economista

Em seu primeiro discurso desde que assumiu a distrital de Richmond do Federal Reserve, Thomas Barkin falou o que as bolsas não queriam, ao defender a alta gradual nas taxas de juros. Em Nova York, os índices acionários, que subiam mais de 1%, abandonaram a pressão compradora e renovaram mínimas, mas conseguiram encerrar o dia em alta.

+ BC da Argentina volta a aumentar juros e taxa básica vai a 40%

Sem querer responder quantas vezes mais o Fed deve subir os juros neste ano, Barkin comentou nesta segunda-feira que seria difícil justificar uma política monetária que estimule o crescimento quando a economia está em sólida expansão. "Nossa política ainda é bastante acomodatícia. E é difícil argumentar que a acomodação é apropriada quando o desemprego está baixo e a inflação está efetivamente na nossa meta."

+ Fortalecimento do dólar pressiona economia de países emergentes

Antes mesmo da fala de Barkin, do Fed, o comportamento do dólar já começava a chamar a atenção dos investidores, que avaliam que ele já está interferindo em outros mercados. Cleber Alessie Machado Neto, operador da Hcommcor Corretora, observava que antes das palavras de Barkin, o Ibovespa não estava conseguindo acompanhar a valorização das bolsas americanas, mesmo com a alta relevante que as ações da Petrobras apresentavam àquele momento. No mercado de juros futuros, havia a especulação semana passada sobre se haveria alguma interferência da apreciação do câmbio na decisão do Banco central na próxima reunião do Copom.

"Acho que o comportamento do dólar aqui já começa a afetar outros mercados, em particular a bolsa, que está sem forças para subir, apesar de ela estar barata em dólar. Nos últimos dias, temos visto saída de recursos do mercado", afirmou Machado Neto.

Bolsa. O Índice Bovespa ensaiou uma recuperação das perdas recentes, mas perdeu fôlego e acabou por emplacar sua quinta queda consecutiva nesta segunda-feira, 07. O indicador chegou a subir 0,63% pela manhã, mas inverteu o sinal na última hora de negociação e fechou em baixa de 0,49%, aos 82.714,42 pontos. O volume de negócios somou R$ 7,7 bilhões, inferior à média dos últimos dias.

O desempenho do Ibovespa não foi pior devido aos ganhos das ações da Petrobras, apoiadas na alta dos preços do petróleo e na perspectiva de um resultado financeiro melhor, a ser divulgado amanhã. Petrobras ON e PN subiram 3,56% e 1,71% e amenizaram as perdas de papéis de mineração e siderurgia, por exemplo, que caíram mesmo em dia de alta significativa do 1,48% do preço do minério de ferro na China (porto de Qingdao). Vale ON terminou o dia com perda de 0,93%.

+ Exportação de manufaturados do Brasil pode ser afetada

Em cinco dias de queda ininterrupta, o Ibovespa já perdeu 4,32%. A falta de sustentação dos preços das ações é atribuída em boa parte à redução da participação dos investidores estrangeiros, que retiraram mais de R$ 800 milhões da Bolsa brasileira somente nos dois primeiros dias de maio. A alta persistente do dólar e o clima de indefinição política são dois fatores apontados por analistas como fatores de desconforto para o investidor do mercado de ações.

"A alta do dólar em tese deixa a Bolsa mais barata para o investidor estrangeiro, mas o mercado não está sendo beneficiado por esse atrativo devido à indefinição eleitoral, que mantém as incertezas quanto à economia", disse Ariovaldo Santos Ferreira, gerente de renda variável da HCommcor. "Se houvesse um nome de centro despontando nas pesquisas ou mesmo o anúncio de uma aliança de centro, essa notícia poderia fazer o mercado de ações reagir", afirmou.

De fato, os recentes movimentos políticos apontam para a busca de alianças de centro, embora ainda bastante incipientes. O presidente Michel Temer sinalizou em entrevista que pode desistir de ser candidato à reeleição e apoiar outro candidato de centro, como o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin. Temer também teria admitido aproximação com outros nomes, como Henrique Meirelles, Flávio Rocha e Rodrigo Maia. Hoje, hoje o senador Álvaro Dias (Pode-PR) e Flávio Rocha (PRB) admitiram estarem conversando sobre uma aliança.

O noticiário corporativo também teve influência expressiva nos negócios com ações. Com pequena participação na composição do Ibovespa, mas com grande repercussão no mercado, os papéis da Eletrobras lideraram as perdas do índice. As dúvidas em relação ao avanço do projeto de privatização da estatal voltaram a pesar sobre os papéis, assim como questões ligadas aos valores das tarifas, no caso da venda da estatal.