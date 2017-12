Dólar sobe 3,18% e encerra na máxima, a R$ 2,204 O dólar comercial fechou hoje em forte alta, de 3,18%, a R$ 2,204, a cotação máxima do dia. A moeda norte-americana oscilou entre a mínima, de R$ 2,159, e a máxima. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar avançou 3,23% e terminou a quarta-feira também na máxima (R$ 2,204). Os dados do índice de preços ao consumidor (CPI), dos EUA, corroboraram as análises que o mercado fez após a reunião do Federal Reserve (banco central norte-americano) e trouxeram a tensão de volta aos negócios domésticos com câmbio, após um pregão de trégua, ocorrido ontem. A avaliação inicial dos especialistas é de que a elevação de hoje pode consolidar uma tendência de alta para a moeda norte-americana frente ao real. O CPI cheio ficou em 0,6%, dentro do previsto, mas o núcleo (sem a variação de alimentos e energia) subiu 0,3%, acima do esperado (0,2%).