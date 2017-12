Dólar sobe 4,21% e Bovespa tem queda de 4,40% O mercado financeiro doméstico vive um clima de tensão nesta segunda-feira. No câmbio, a moeda norte-americana subia 4,21% (às 11h31) no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a R$ 2,301 - a mesma cotação do dólar comercial. Segundo operadores, o motivo desse desempenho do câmbio está associado às preocupações em relação à inflação mundial, a trajetória da política monetária dos Estados Unidos e as movimentações dos ativos internacionais em função desses temores. No mercado de ações, o Ibovespa (principal índice da Bovespa), às 11h30 despencava 4,40%, aos 36.071,1 pontos, seguindo o comportamento verificado no exterior. Na Ásia, as bolsas desabaram, e as perdas se estendem também pela Europa e EUA, na esteira da continuidade do movimento de ajuste forte nos preços das commodities e das preocupações com a economia norte-americana.