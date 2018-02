Dólar sobe a R$ 2,14 após leilão de títulos cambiais A taxa de câmbio inverteu o sinal e o dólar passou a subir após o leilão de títulos cambiais realizado hoje pelo Banco Central. Às 15h25, o dólar comercial era negociado a R$ 2,14 no mercado interbancário, valorização de 0,09% em relação ao fechamento de ontem. Pela manhã, o dólar chegou à taxa mínima de R$ 2,13. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar à vista é negociado na máxima a R$ 2,141, alta de 0,19%. Segundo um operador, além de o BC ter rolado quase integralmente o próximo vencimento de swap reverso, as bolsas em Nova York reduzem as altas e a Bovespa passou a oscilar em queda e bateu a mínima, de -0,69%, estimulando ajustes de posições em câmbio. "As tesourarias também estão esperando um anúncio de leilão de compra de dólar, o que favorece a alta", justificou um operador.