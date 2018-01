Dólar sobe a R$ 2,17 refletindo cautela do mercado Mesmo perante duas boas notícias que reforçam os fundamentos do País - a elevação na perspectiva da dívida brasileira pela agência de classificação de risco Standard & Poor's e a queda de inflação detectada pelo IPC-S - os investidores em câmbio sustentam a trajetória de alta das cotações do dólar nesta manhã. Às 11 horas, o dólar comercial era negociado a R$ 2,17, valorização de 0,18%. Os operadores avaliam que a valorização deve encontrar resistência daqui para a frente já que, nos últimos dias, tem sido comentado que o intervalo de conforto para o câmbio, na situação atual, seria entre R$ 2,15 e R$ 2,17 por dólar. Alguns, porém, são mais cautelosos e ressaltam que, mesmo lentamente, a tendência de alta vem se firmando e não descartam o rompimento do teto de R$ 2,17. Isso seria atribuído, principalmente, à cautela em relação ao segundo mandato do presidente Lula e, mais especificamente, ao iminente anúncio do pacote fiscal. Nesse sentido, hoje o mercado aguarda as conclusões que possam ser tiradas da reunião que o presidente Lula terá com membros da equipe econômica, ainda esta manhã.