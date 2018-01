Dólar sobe a R$ 2,172; Bovespa inverte e cai 0,43% O mercado de câmbio inverteu o sinal e o dólar passou a subir no final da manhã. Às 12h10, a moeda norte-americana era negociada a R$ 2,172 no mercado interbancário, valorização de 0,14% no dia. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar era negociado a R$ 2,1715, alta de 0,05%. A taxa máxima registrada hoje até este horário foi de R$ 2,173 por dólar, enquanto a mínima ficou em R$ 2,164. No mercado de ações, o índice Bovespa, que abriu em alta, também inverteu o sinal e registrava perda de 0,43% às 12h11, a 41.787 pontos. O volume de negócios na primeira hora de pregão somou R$ 400 milhões, projetando para o final do dia giro financeiro de R$ 2,1 bilhões. No mercado futuro de juros, as taxas projetadas a partir dos contratos de depósitos interfinanceiros (DI) negociados na BM&F se mantêm em baixa. O DI de janeiro de 2008 (vencimento mais negociado) está em 12,76% ao ano, ante 12,87% do fechamento de ontem.