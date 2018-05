Dólar sobe ante euro e iene em reação a indicadores

"O movimento de alta do dólar deriva dos dados decentes divulgados pela manhã. Eles reforçam a expectativa de que o Fed vá reduzir seu programa de compras de ativos, que tem pesado sobre o dólar", disse o estrategista Charles St-Arnaud, da Nomura Securities.

O dólar australiano caiu frente às principais moedas, depois de o ministro das Finanças da China, Lou Jiwei, dizer que o governo chinês não deverá adotar medidas de estímulo à economia neste ano. A libra subiu em reação aos dados de vendas no varejo no Reino Unido em junho, que superaram as previsões.

No fim da tarde em Nova York, o euro estava cotado a US$ 1,3109, de US$ 1,3127 na véspera; o iene estava cotado a 100,43 por dólar, de 99,58 por dólar. Frente à moeda japonesa, o euro estava cotado a 131,71 ienes, de 130,69 ienes na quarta-feira; o franco suíço estava cotado a 0,9446 por dólar, de 0,9412 por dólar, e a 1,2382 por euro, de 1,2353 por euro; a libra estava cotada a US$ 1,5218, de US$ 1,5215 na véspera. O dólar australiano estava cotado a US$ 0,9170, de US$ 0,9238. Fonte: Dow Jones Newswires.