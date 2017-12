Dólar sobe 1,41% e atinge o maior nível desde março com temor sobre a China

Atualizado às 16h40

O dólar engatou sua quarta sessão consecutiva de ganhos, ou a quinta em seis pregões deste mês, e superou os R$ 3,20 no fechamento. Terminou a R$ 3,2280, em alta de 1,41%, no maior patamar desde 27 de março (R$ 3,2360). Na mínima do dia, marcou R$ 3,1890 e, na máxima, R$ 3,2430. No mês, acumula valorização de 3,83% e, no ano, de 21,58%.

A alta da moeda foi puxada pela tensão na China, após o forte recuo da bolsa de Xangai, que eleva a percepção de fraqueza da economia do país. O recuo das commodities, como minério de ferro e petróleo, também pressionou as divisas de países exportadores, fortalecendo a moeda norte-americana. O feriado, amanhã, em São Paulo, fez muitos investidores optarem por comprarem a moeda americana, de olho no cenário na Grécia.

Os investidores continuaram atentos ao desenrolar do impasse na Grécia, que dá uma leve trégua aos analistas com a espera de um novo acordo no próximo domingo.

As bolsas asiáticas fecharam em forte queda nesta quarta-feira, em meio a um temor generalizado dos investidores com o risco de uma bolha nos mercados, alimentado pela quebra de confiança na eficiência das medidas adotadas pelo governo chinês para estimular a economia do País.

No fechamento, o índice Xangai Composto caiu 5,9%, a 3.507,19, com queda acumulada de 32% desde meados de junho. Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve recuo de 5,89%, a 23.516,56 pontos.

Os temores em torno da economia chinesa, com forte queda no mercado de ações no país, ajudaram a afundar ainda mais os preços do minério de ferro, que despencaram 11,3% no mercado à vista, para US$ 44,1 a tonelada seca, de acordo com dados do The Steel Index.

Em junho, o IPCA ficou em 0,79% em junho, ante 0,74% em maio, divulgou o IBGE. O resultado veio abaixo da mediana de 0,82% e dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo AE Projeções.