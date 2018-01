Dólar sobe com expectativa sobre inflação nos EUA O dólar acentuou a alta nesta tarde na contramão da queda mais forte da bolsa paulista. Em Nova York, o juro do título do Tesouro de 10 anos estava acima do fechamento de sexta-feira e as bolsas caíam. No câmbio, a liquidez está mais fraca. O mercado financeiro está ansioso pela divulgação do índice de inflação ao produtor (PPI) de maio nos Estados Unidos, que sairá amanhã, e também devido ao recuo das Bolsas em Nova York e da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Às 15h32, a bolsa paulista recuava 2,44%, aos 34.220 pontos. Já o dólar comercial subia 0,84%, a R$ 2,280. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a moeda subia 1,02%, a R$ 2,283.