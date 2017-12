Dólar sobe com juro de título/EUA e rumor sobre câmbio O dólar acentuava sua valorização na tarde desta segunda-feira, pressionado pela alta dos juros dos títulos de 10 anos do Tesouro norte-americano (T-Note) e rumores de que o Banco Central (BC) pode vir a adotar alguma medida no câmbio. A questão política também continuava sendo monitorada. Às 15h48, o dólar comercial atingiu a sua maior cotação do dia, cotado a R$ 2,167, com alta de 0,84% em relação ao fechamento dos negócios ontem. Às 15h33, o juro do T-Note 10 anos subia a 4,7238% ante 4,652% ontem.