Dólar sobe e Bolsa cai com elevação do risco político no País

SÃO PAULO - A ampliação do risco político nesta sexta-feira, 17, após o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), romper oficialmente com o Planalto, atingiu em cheio os mercados financeiros. O dólar, que já subia desde cedo, chegou a ser cotado acima dos R$ 3,20 no balcão, para depois encerrar nos R$ 3,1920, em alta de 1,24%.

Na cotação mínima do dia, vista às 9h25, a moeda marcou R$ 3,1580 (+0,16%). Naquele momento, a moeda reagia ao mal-estar com a denúncia de que Cunha teria recebido US$ 5 milhões de propina. Além disso, o viés para o dólar no exterior também era de alta.

Só que as cotações aceleraram, em especial no fim da manhã, após Cunha iniciar o contra-ataque em Brasília. O deputado anunciou o rompimento com o governo e defendeu que o PMDB, seu partido, também faça isso. A leitura de que a crise política dificulta a aprovação de medidas fiscais no Congresso, em um momento de ajuste da economia, fez os investidores buscarem a segurança do dólar.

Em função disso, a moeda americana marcou a máxima de R$ 3,2030 (+1,59%) no balcão às 11h42. Durante a tarde, houve certa acomodação, mas ainda assim o dólar terminou em alta consistente, mais acelerado do que sugeria o cenário externo. Lá fora, as declarações mais recentes da presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Janet Yellen, e os números positivos divulgados pela manhã nos EUA definiram o viés de alta para o divisa norte-americana ante várias moedas. A visão é de que o Fed terá espaço para elevar juros ainda este ano.

Bolsa. A Bovespa deixou de lado hoje o cenário internacional e reagiu, principalmente, às disputas que ocorrem nos bastidores de Brasília.

O índice à vista fechou em queda de 1,37%, aos 52.341,80 pontos, abaixo dos 53 mil pontos. Na semana, a Bolsa recuou 0,47% e, no mês, acumula queda de 1,39%. Na máxima da sessão, o Ibovespa chegou a subir, aos 53.310 pontos (+0,45%) e, na mínima, atingiu 52.221 pontos (-1,60%). O giro financeiro foi pequeno, de apenas R$ 4,754 bilhões.

Petrobrás ON caiu 4,90%, Petrobrás PN recuou 4,36%, Vale ON cedeu 1,08% e Vale PNA teve baixa de 1,55%.