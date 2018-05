Dólar sobe frente ao iene em reação a vendas no varejo

"Os dados de vendas no varejo adiam o cronograma para o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) reduzir seu programa de compras de bônus para estimular a economia", disse John Doyle, diretor de mercados da Tempus Consulting.

Mais cedo, o diretor do Federal Reserve Daniel Tarullo disse que a política monetária permanecerá altamente acomodatícia e que as metas para a taxa de desemprego e a inflação explicitadas pelo Fed são níveis de referência, e não "gatilhos" para um endurecimento da política. O presidente do Fed, Ben Bernanke, presta seu depoimento semestral ao Congresso nas próximas quarta e quinta-feira.

"Tendo em vista a falta de clareza gerada pelos dirigentes do Fed, eles vão ter de lidar com isso eles mesmos", e não depender apenas de indicadores, declarou o estrategista Robert Lynch, do HSBC. Para ele, o depoimento de Bernanke "será um dos destaques óbvios da semana".

No fim da tarde em Nova York, o euro estava cotado a US$ 1,3062, de US$ 1,3066 na sexta-feira; o iene estava cotado a 99,86 por dólar, de 99,26 por dólar na sexta-feira. Frente à moeda japonesa, o euro estava cotado a 130,49 ienes, de 129,66 ienes na sexta-feira; o franco suíço estava cotado a 0,9484 por dólar, de 0,9467 por dólar na sexta, e a 1,2390 por euro, de 1,2370 por euro na sexta; a libra estava cotada a US$ 1,5103, de US$ 1,5104 na sexta-feira. O dólar australiano estava cotado a US$ 0,9099, de US$ 0,9045 na sexta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.