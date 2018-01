Dólar sobe para R$ 2,196; Bovespa inverte e cai 0,89% A continuidade do movimento de alta da cotação do dólar hoje pela manhã, mesmo após a valorização acentuada registrada no pregão de ontem, chamou um volume forte de exportações às mesas de operações. O resultado foi uma inversão temporária da trajetória de alta do valor do dólar. Após ter iniciado o dia a R$ 2,193 (+0,09%), a moeda norte-americana bateu máxima de R$ 2,195 (+0,18%) e passou a recuar com a venda de exportadores, alcançando a mínima de R$ 2,186 (-0,235) no pregão da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Às 11h45, a cotação tinha voltado ao terreno positivo, em alta de 0,23%, a R$ 2,196. Segundo os especialistas, a oscilação desta manhã demonstra que a tendência de alta gradual do dólar permanece, mas aponta também que os players de comércio exterior aproveitam a elevação para vender recursos, sinalizando que não acreditam na sua sobrevida. Eles explicam que os argumentos por trás da alta não são claros e, entre eles, citam as dúvidas sobre o segundo mandato do presidente Lula, necessidades de compras típicas de final de ano (o que engloba realização de lucros de investidores estrangeiros), expectativas em relação ao conjunto de medidas fiscais, que apenas começou a ser divulgado, e incertezas internacionais. A Bolsa de Valores de São Paulo, que às 11 horas começou o pregão com ganhos, também inverteu o sinal e operava em baixa de 0,89% às 11h50, a 40.551 pontos. O volume financeiro é de R$ 266 milhões nos primeiros cinqüenta minutos de pregão.