Dólar tem alta de 1,33%, a R$ 2,139 O dólar comercial renovou as máximas às 15h42, cotado a R$ 2,139 (+1,33%) no mercado à vista Eno pregão viva a voz da BM&F. Segundo operadores, a moeda norte-americana à vista reflete certa inquietação do mercado com o cenário externo, onde a alta dos juros dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos pressiona o dólar ante outras moedas e ajuda a enfraquecer as Bolsas em Nova York. Internamente, a pressão política do PT para que o Banco Central acelere o ritmo de corte da taxa Selic não é bem vista pelos investidores, mas afeta marginalmente a formação de preço do câmbio, afirmaram. O mercado estaria ajustando posições e, dessa forma, dando sustentação aos preços no aguardo ainda do leilão de compra do Banco Central..