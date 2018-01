Dólar tem alta de mais de 1% e Bovespa cai 1,39% O dólar à vista apresenta alta superior a 1% e passou de R$ 2,27. As negociações no mercado de câmbio, que começaram por volta das 10 horas hoje, mantêm a moeda em alta desde a abertura. Às 11h20, no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista era cotado a R$ 2,277, na máxima, alta de 1,22%. O dólar comercial subia 1,02%, a R$ 2,274. No pregão da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o Ibovespa registrava queda de 1,39% às 11h22, aos 36.228,9 pontos. O volume financeiro está em R$ 462 milhões, projetando para o final do dia movimento financeiro de R$ 2,26 bilhões.