Dólar tem leve perda, à espera de tendências O dólar comercial encerrou a segunda-feira cotado a R$ 2,136, em baixa de 0,09%. A moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 2,131 e a máxima de R$ 2,141. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista fechou cotado a R$ 2,135 (-0,14%). O mercado de câmbio trabalhou ?de lado? hoje. Segundo operadores, os investidores vão esperar notícias que possam sinalizar tendências, como o boletim da última reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc), amanhã, a nova taxa básica de juros no Brasil, que sairá do encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) na próxima quarta, e também indicadores dos EUA. Apesar disso, a cotação do dólar teve leve queda, favorecida pela baixa do juro dos títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries) e pela devolução, por parte de investidores, das compras preventivas feitas na quinta-feira passada por causa do feriadão da Páscoa.