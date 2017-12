Dólar tem queda de 0,05%, a R$ 2,167 O mercado de câmbio oscila entre o campo positivo e o negativo, influenciado pelas incertezas sobre o comportamento das taxas de juros internacionais e a expectativa sobre o resultado da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), na noite de hoje. Além disso, o fato de o Banco Central ter suspendido, por hoje, o leilão de swap cambial reverso e a atuação no mercado à vista nos últimos dias, também interferem no comportamento da moeda norte-americana. Às 11h58, o dólar no mercado à vista registrava queda de 0,05% e era negociado a R$ 2,167. No pregão viva voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) a moeda norte-americana registrava a mesma cotação (R$ 2,167).