Dólar termina o dia em baixa, a R$ 2,24 O dólar comercial registrou hoje queda de 0,75% no mercado interbancário e fechou valendo R$ 2,24. A moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 2,236 e a máxima de R$ 2,274. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista também encerrou cotado em R$ 2,24, após recuo de 0,80%. O mercado de câmbio passou a manhã toda volátil, acompanhando a oscilação no cenário internacional, e cedeu apenas na parte da tarde, assim que o banco central da Turquia anunciou sua decisão de elevar a taxa de juros do país em 1,75 ponto porcentual (a previsão dos analistas não passava de 1 ponto porcentual de acréscimo). A lira turca foi uma das moedas, entre as emergentes, que mais sofreram com os ajustes feitos ao redor do mundo desde que o Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) divulgou o comunicado de sua última reunião, deixando em aberto a possibilidade de dar continuidade ao processo de elevação das taxas de juros dos EUA.