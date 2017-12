Dólar travado em R$ 2,105? A conferir. A cotação do dólar ponderado pelo volume de negócios de hoje (conhecida como ptax, no jargão do mercado) é que vai ditar os ganhos ou perdas no mercado futuro de câmbio, já que hoje é o último dia útil do mês. O objetivo dos "vendidos" - os que apostaram na queda - é derrubar a cotação da moeda no mercado à vista. Ontem, os "vendidos" foram ajudados pela ata do Comitê de Política Monetária, pelo fluxo cambial positivo e pela queda do risco Brasil. Um operador ouvido pela Agência Estado arriscou apostar que, aparentemente, a ptax amanhã tende ficar travada em R$ 2,105. A Conferir. A ptax de fechamento de mês de hoje será usada para liquidação do contrato futuro de dólar com vencimento em maio na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) e também para os ajustes do vencimento de cerca de US$ 920 milhões em swap cambial reverso - leilões promovidos pelo Banco Central, que teve rolagem parcial de US$ 604 milhões pelo BC na semana passada.