Dólar vai romper abaixo dos R$ 2, segundo BES A economista-chefe do BES Investimento, Sandra Utsumi, disse esta terça-feira não acreditar que a política monetária do Banco Central venha a ser usada para interferir na trajetória de queda do câmbio. "Na verdade a política monetária ainda tem um papel de valorização da moeda (real)", disse, em entrevista à Agência Estado. Segundo ela, o fluxo de capitais estrangeiros no País tende a continuar e "com isso os cortes de juros teriam efeitos limitados sobre a valorização do real". Para Sandra, as atuações do BC só conseguem segurar o câmbio no curto prazo. "O alcance do BC é muito limitado. Eventualmente o dólar vai romper abaixo dos R$ 2. O que o BC tem conseguido é segurar a volatilidade", explicou. A economista disse ainda que o nível de reservas internacionais do Brasil ainda é menor que o de países que são grau de investimento e acredita que o BC opte por continuar ampliando essas reservas, embora tenha ressaltado que o cenário atual "não demanda tanta reserva".