Dólar vira o sinal e sobe 0,05%, para R$ 2,152 O dólar comercial reverteu o movimento de queda apresentado desde a abertura dos negócios hoje e, às 14h43, subia 0,05%, na máxima cotação do dia, a R$ 2,152. Segundo operadores, o câmbio também está sensível a movimentos negativos, como o estresse dos investidores do mercado internacional de petróleo. A commodity chegou a cair mais de 3% em Londres e em Nova York, mas já diminui o ritmo de baixa para cerca de 2,5% no preço do barril. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista também avançava 0,05%, para R$ 2,151.