Dólar volta a cair, negociado a R$ 2,105 Depois de quatro dias registrando pequenas altas, o dólar voltou a cair na relação com o real, nas negociações fechadas esta manhã no mercado interbancário e no pregão da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Às 11h15, o dólar comercial estava cotado a R$ 2,105, queda de 0,43%, taxa mínima registrada desde a abertura. Na BM&F, o dólar à vista é transacionado a R$ 2,1045, baixa de 0,40% no dia. Segundo operadores de câmbio, esse comportamento do dólar não significa que o Banco Central esgotou sua possibilidade de interferir na formação da taxa, mas está em sintonia com a avaliação de que essa capacidade do BC é limitada e que a tendência de queda do dólar permanece. Desde o começo do ano, o dólar acumula uma desvalorização de quase 1,5%.