Dólar volta a operar em queda a R$ 2,060 O câmbio retomou o sinal de baixa verificado na abertura do pregão desta segunda-feira. Às 14h52, o dólar negociado no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) valia R$ 2,060, em queda de 0,02%. Já no mercado interbancário, o dólar comercial perdia 0,07%, também a R$ 2,060. Os investidores acompanham atentamente os desdobramentos da captura de 15 marinheiros britânicos pelo Irã, na última sexta-feira. O impasse não teve solução no final de semana e, por conseqüência, a tensão internacional sobre este conflito diplomático não se dissolveu, o que está elevando os preços do petróleo em Londres e em Nova York.