Dólar volta a subir, a R$ 2,033, após leilão do BC O câmbio retomou a alta registrada no início do pregão desta segunda-feira, após o anúncio de leilão de swap cambial reverso (equivalente a uma compra de dólares no mercado futuro). A cotação da moeda norte-americana em relação ao real atingiu a máxima. Às 14h58, o dólar comercial era negociado a R$ 2,033, com valorização de 0,30%. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar negociado à vista também valia R$ 2,033, em alta de 0,35%.