Dona da Claro pode comprar a Telecom Italia A mexicana América Móvil, dona da Claro, negocia a compra de um terço da italiana Olimpia, que controla a Telecom Italia. A norte-americana AT&T também ficaria com um terço e o restante continuaria com os donos atuais, que são a Pirelli e a Sintonia, uma holding da família Benetton. A TIM pertence à Telecom Itália. Em comunicado, a América Móvil informou ontem que ela e a AT&T estão em "negociações exclusivas" com a Pirelli. A participação na Olimpia seria dividida, em partes iguais, com a Telmex, empresa que pertence ao mesmo grupo, do bilionário mexicano Carlos Slim Helú. A Olimpia possui 18% da Telecom Itália. Tanto espanhóis quanto italianos estão de olho na TIM, segunda maior operadora de telefonia celular do Brasil, em número de assinantes, e a maior em faturamento. Em primeiro lugar, está a Vivo, uma joint venture entre a Telefónica e a Portugal Telecom, que tem apresentado perda de mercado. Em terceiro está a Claro, dos mexicanos, cujos dirigentes não cansam de anunciar que rumam ao primeiro lugar. A união da Claro e da TIM criaria uma empresa com 49,7% de participação, comparados a 28,6% da Vivo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e de agências internacionais.