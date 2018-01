Donos da Gol querem investir em PPP de rodovia em Minas Os irmãos Constantino, donos da Gol, também querem atuar na área de concessões rodoviárias. Através do consórcio BRVias, a família apresentou proposta para participar da concorrência pública da MG-050, a primeira Parceria Público Privada (PPP) do País. O consórcio, no entanto, não foi habilitado para o processo e entrou com recurso junto à Comissão Especial de Licitação do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG), que analisa o instrumento, sem data definida para resposta. Além da Aeropar Participações S/A, que controla a Gol, o consórcio BrVias conta ainda com a participação da Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S/A e Bolognesi Engenharia Ltda. A PPP da MG-050 prevê a recuperação, ampliação e manutenção da rodovia de mesmo nome, com extensão de 372 quilômetros. O projeto prevê investimentos de R$ 645 milhões durante os 25 anos de concessão. A previsão é que R$ 320 milhões sejam aplicados nos primeiros cinco anos do empreendimento, sendo cerca de R$ 50 milhões no primeiro ano. O interesse dos irmãos Constantino pelo segmento de concessões rodoviárias mostra que eles têm planos de diversificar os negócios da família. Recentemente, os donos da Gol fecharam, em sociedade com o fundo de private equity americano AIG, a compra da Providência, empresa do ramo petroquímico, com sede de Curitiba. O valor da operação foi avaliado em R$ 1 bilhão.