Donos de imóveis em Campos do Jordão devem lucrar mais no feriado Os proprietários de imóveis para locação na cidade de Campos do Jordão, no interior de São Paulo, terão maiores retornos no feriado prolongado de Corpus Christi, do dia 15 ao dia 18 de junho. Segundo pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (CRECI-SP), os preços médios das casas ofertadas são de R$ 360 o aluguel diário (dois dormitórios), R$ 443,75 (três dormitórios) e R$ 707,14 (quatro dormitórios). Já os donos de apartamentos em Campos do Jordão poderão ter um ganho de até R$ 712,50 para quatro quartos. O preço da diária mais baixo de um apartamento de um quarto sai por R$ 250. Em Atibaia, os valores são inferiores aos verificados em Campos do Jordão. Localizada a 65 quilômetros de São Paulo, o preço mais barato para a diária de um imóvel de um dormitório no município sai por R$ 163,33, e o mais caro, de quatro quartos, por R$ 430. No litoral, a procura deve ser menor neste feriado de Corpus Christi e, portanto, o lucro dos proprietários também deve ser inferior ao daqueles que têm imóveis em cidades serranas. No Litoral Sul, onde estão municípios como Praia Grande e Peruíbe, o aluguel de um apartamento de dois dormitórios sai por R$ 137,27 e o de uma casa de mesmo padrão custa R$ 130 a diária. No Litoral Central (Guarujá e Santos), o apartamento de dois quartos sai por R$ 152,86 e a casa por R$ 154,29. De acordo com o levantamento, no Litoral Norte, onde estão cidades como Caraguatatuba e São Sebastião, a opção pelo imóvel de dois quartos implica pagar R$ 163,64 por dia para o aluguel de um apartamento ou R$ 161,67 por uma casa. Os imóveis de três dormitórios pode ser encontrado por diárias de valor médio de R$ 227,78 (casas) e R$ 214,29 (apartamentos). A pesquisa foi feita com 77 imobiliárias de 14 cidades - Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá, Ilhabela, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São Sebastião, São Vicente, Ubatuba, Atibaia e Campos do Jordão.