Dow Jones 0,13% sobe com blue chips; Nasdaq cede 0,09% O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York está em alta, após a divulgação de uma série de indicadores econômicos, que mostraram um cenário de inflação controlada e gastos fracos nos EUA. As blue chips estão em alta, enquanto os resultados positivos da Verizon Communication e o plano de recompra de ações da Merrill Lynch não conseguiram dar suporte aos índices. Às 12h37 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,13% para 13.137 pontos, depois de atingir a nova máxima durante o pregão, de 13.156,21 pontos. O S&P 500 avançava 0,12%, enquanto o Nasdaq perdia 0,09%. O destaque do front macroeconômico desta manhã foi a divulgação do índice de preços para gastos com consumo pessoal (PCE) nos EUA, que subiu 0,4% em março em relação a fevereiro, quando avançou 0,4%. O núcleo do índice ficou inalterado no mês, depois de alta de 0,3% em fevereiro. Os gastos com consumo cresceram 0,3% em março em relação ao mês anterior, quando haviam subido 0,7%, e a renda pessoal subiu à taxa sazonalmente ajustada de 0,7% em março, depois de avançar 0,6% em fevereiro. Paralelamente, o índice de atividade dos gerentes de compras de Chicago caiu de 61,7 em março para 52,9 em abril, ante a previsão de 54,0. Por fim, os gastos no setor de construção cresceram 0,2%, para a taxa anual ajustada sazonalmente de US$ 1,188 trilhão. O Dow Jones recebia suporte das ações das blue chips Citigroup, que subiam 1,7%; da 3M, que avançavam 1%; e da Procter & Gamble, que ganhavam 1,8%. Já a Verizon Communications subia 0,9%, depois de registrar lucros e receita acima das projeções dos analistas. O lucro do primeiro trimestre da Verizon foi de US$ 0,54 por ação, enquanto as receitas cresceram 6,4% para US$ 22,58 bilhões. As estimativas de analistas consultados pela Thomson Financial era de lucro de US$ 0,53 por ação e faturamento de US$ 22,49 bilhões. Já as ações da Merrill Lynch avançavam 1%, depois de anunciar o plano de recompra de US$ 6 bilhões de ações. As informações são da Dow Jones.