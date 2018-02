Dow Jones abre estável, mas Bovespa sobe 0,37% e risco perde 7 pontos As bolsas norte-americanas abriram com alta modesta, influenciadas pela ausência de surpresa na primeira revisão do PIB dos Estados Unidos do segundo trimestre. O crescimento foi revisado em alta, como era esperado, enquanto o núcleo do PCE foi revisado em baixa. Às 10h32, o Dow Jones subia 0,04%, aos 11.374 pontos. No mesmo instante, a Bolsa de Valores de São Paulo tinha ganho de 0,37%, aos 36.438 pontos. O dólar comercial perdia 0,28% no mercado interbancário, cotado a R$ 2,132, e o risco apresentava recuo de 0,07 ponto porcentual, a 2,22%.