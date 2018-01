Dow Jones alterna pequenos ganhos e perdas O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York está alternando entre leve alta e leve baixa desde a abertura do pregão, às 12h30 (de Brasília). O volume negociado nas Bolsas norte-americanas segue fraco, antes do feriado do Dia de Ações de Graça na quinta-feira. Às 13h46 (de Brasília), o Dow Jones cedia 0,04%, para 12.311 pontos, enquanto o Nasdaq caía 0,20% a 2.447 pontos. O índice Vix, que mede a volatilidade implícita do índice Standard & Poor´s 500 e é considerado um indicador da aversão ao risco, segue abaixo de dez, em 9,93, se aproximando de seu recorde histórico de baixa de 9,3 registrado em fechamento em dezembro de 2003. No campo positivo, se destacavam as ações das integrantes do Dow Jones Boeing (0,9+%) e Verizon Communications (+1,5%). A fabricante de aviões recebeu uma encomenda, avaliada em US$ 5,5 bilhões pelo preço de tabela, de 25 aviões para a Korean Air. A Verizon Communications teve a recomendação para seus papéis elevada pelo Credit Suisse. Os papéis da Google, por sua vez, seguiram a alta do setor de tecnologia e superaram a marca de US$ 500,00 pela primeira vez. Às 13h15, Google subia 2,00% para US$ 504,66, acumulando alta de mais de 34% nos últimos três meses. O petróleo opera em alta na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) depois da notícia de que o oleoduto Trans Alasca reduziu sua produção em 25% por causa das condições meteorológicas adversas com os fortes ventos. Às 13h51, o contrato para janeiro subia 1,36% para US$ 59,60 o barril. Um analista disse que o ganho limitado em meio a um problema potencialmente grande ilustra o sentimento baixista do mercado e a oferta elevada do produto. No mercado de títulos do Tesouro americano, o juro projetado pelo papel de dez anos limitava sua alta a 0,13% para 4,6022% ao ano. A fala do diretor do Fed Kevin Warsh, segundo o qual, embora as pressões dos preço tenham diminuído em relação ao início do ano, a inflação nos EUA continua em níveis "desconfortavelmente elevados", teve impacto de curta duração nos Treasuries. As informações são da agência Dow Jones.