Dow Jones atinge pela 1ª vez os 13 mil pontos em NY O mercado de ações norte-americano abriu com ganho. Minutos após a abertura dos negócios, o principal índice da Bolsa de Nova York, o Dow Jones, superou, o patamar psicológico considerado importante pelos investidores dos 13 mil pontos pela primeira vez em sua história. O mercado comemora dado de encomendas de bens duráveis de março. O indicador subiu 3,4%, resultado acima do esperado, e aliviou os temores de ontem sobre a situação econômica dos Estados Unidos. Às 10h39 (de Brasília), o índice Dow Jones tinha valorização de 0,41% (13.006 pontos), o Nasdaq operava em alta de 0,30% e o S&P 500 em +0,44%. Os resultados financeiros da Amazon, PepsiCo e Boeing foram interpretados pelos analistas como uma nova indicação de uma temporada saudável de balanços do primeiro trimestre e devem ajudar as bolsas a operarem no positivo. Entretanto, os investidores podem ficar cautelosos, à espera do dado de vendas de imóveis novos e da fala do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Ben Bernanke. Além disso, há a expectativa com a divulgação do Livro Bege, que vai trazer um resumo da atual condição da economia norte-americana. Balanços As ações da Amazon.com dispararam 17% no pré-mercado, em reação ao anúncio ontem de que obteve lucro líquido de US$ 111 milhões (US$ 0,26 por ação) no primeiro trimestre deste ano, 117,6% maior que o de US$ 51 milhões (US$ 0,12 por ação) registrados em igual período do ano passado. A PepsiCo, por sua vez, subiu 0,3% no pré-mercado, depois de registrar lucro líquido de US$ 1,1 bilhão no primeiro trimestre (US$ 0,65 por ação), acima dos US$ 947 milhões (US$ 0,56 por ação) registrados no mesmo período do ano passado. Já as ações da Boeing ficaram estáveis antes da abertura, após a empresa registrar crescimento de 27% no lucro do primeiro trimestre, estimulado por encomendas robustas de aviões comerciais. O lucro líquido da companhia somou US$ 887 milhões (US$ 1,13 por ação) e os lucros por ação em base de operações contínuas foi de US$ 1,12 por ação. Outro destaque do pregão será a Sun Microsystems Inc., cujas ações despencaram 6,9% no pré-mercado, depois de informar ontem que obteve lucro líquido de US$ 67 milhões (US$ 0,02 por ação) no primeiro trimestre deste ano (terceiro trimestre fiscal da empresa), saindo do prejuízo líquido de US$ 217 milhões (US$ 0,06 por ação) registrado em igual período do ano passado. As informações são da Dow Jones.