Dow Jones bate recorde, mas mercado mostra hesitação O índice Dow Jones teve uma alta modesta, manteve-se acima dos 13 mil pontos e fechou em nível recorde pelo segundo dia consecutivo, tendo também estabelecido um novo recorde intraday (durante o dia) em 13.132,80 pontos. O Nasdaq também subiu, fechando no nível mais alto dos últimos seis anos, mas o S&P-500 e o Nyse Composite recuaram, refletindo a hesitação dos investidores depois das altas recentes. "O que está mantendo o impulso do mercado de ações é a perspectiva positiva, tendo em vista os informes de resultados que temos visto", comentou o diretor de operações institucionais da Wedbush Morgan Securities, Kevin Beadles. Entre as ações de empresas que divulgaram resultados, os destaques foram Apple (+3,66%), Wendy's (+16,2%), 3M (+4,52%), Exxon Mobil (+0,79%), Ford (+4,06%), Qualcomm (-0,09%), LSI Logic (-9,88%) e Harman International Industries (+19%). As da Microsoft, que divulgaria resultados depois do fechamento, subiram 0,38%. As ações da General Motors, que divulga resultados na próxima semana, avançaram 4,44%. O índice Dow Jones fechou em alta de 15,61 pontos, ou 0,12%, em 13.105,50 pontos. O Nasdaq teve elevação de 6,57 pontos, ou 0,26%, em 2.554,46 pontos. O Standard & Poor's-500 recuou 1,17 ponto, ou 0,08%, para 1.494,25 pontos. O Nyse Composite caiu 31,08 pontos, ou 0,32%, para 9.715,49 pontos. O volume negociado na Nyse alcançou 1,698 bilhão de ações, de 1,679 bilhão ontem; 1.524 ações subiram, 1.739 caíram e 165 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume ficou em 2,425 bilhões de ações negociadas, de 2,702 bilhões ontem, com 1.581 ações fechando em alta e 1.413 em queda. As informações são da Dow Jones.