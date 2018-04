Dow Jones cai 0,25% e Nasdaq sobe 0,14% O mercado norte-americano de ações opera com os principais índices em direções divergentes. O Dow Jones, que ontem havia superado a marca dos 12 mil pontos durante o pregão, opera em queda, pressionado pelas quedas das ações da General Electric e da Home Depot; o Nasdaq opera em leve alta e o Standard & Poor's-500 praticamente no mesmo nível de ontem. Por volta das 12h40, as ações da General Electric caíam 1,74%, depois de a empresa divulgar os resultados do terceiro trimestre. As da Home Depot recuavam 2,74%, depois de rebaixamento de recomendação pelos analistas da Raymond James. Operadores disseram que os investidores também estão digerindo o informe sobre as vendas no varejo nos EUA em setembro; segundo o Departamento do Comércio, as vendas recuaram 0,4% em setembro, quando se previa um crescimento de 0,3%; excluídas as vendas de veículos e gasolina, porém, houve um crescimento de 0,8% em setembro. Às 12h47 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,25%, o Nasdaq subia 0,14% e o S&P-500 recuava 0,1%. As informações são da Dow Jones.