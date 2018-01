Dow Jones cede 0,05% na abertura e Nasdaq avança 0,15% O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York abriu o pregão em leve baixa e cedia 0,05%, às 12h36. O índice Nasdaq seguiu direção oposto e avançava 0,15% no mesmo horário, com projeções de ganhos para o setor de tecnologia após a Ericsson acertar a compra de uma companhia de hardware nos EUA, enquanto a recuperação das bolsas asiáticas nutria um clima de tranqüilidade. Ontem, o mercado norte-americano de ações fechou com os principais índices em direções divergentes. O Dow Jones apagou a queda inicial e subiu 0,24% e estabeleceu seu 21º recorde de fechamento desde outubro. O Nasdaq caiu 0,25%, em reação ao informe de resultados da Oracle. As bolsas da Ásia reverteram, hoje, as perdas da sessão anterior, após o governo da Tailândia flexibilizar as medidas restritivas para a entrada de capital estrangeiro no país. A Bolsa de Bangcoc fechou em alta de 11%, mas não recuperou totalmente a perda de quase 15% da sessão de ontem. O Nikkei, em Tóquio, subiu 1,4% e as bolsas européias operam no positivo. O petróleo deve ser um dos guias do dia, uma vez que os futuros da commodity segue vulneráveis ao impacto dos relatórios de estoques do produto e derivados na semana passada nos EUA. Os relatórios saem às 13h30 (de Brasília). As informações são da Dow Jones.