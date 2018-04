Dow Jones cede 0,06% e Nasdaq recua 0,23% O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York registra leve baixa nos primeiros 20 minutos de pregão. Às 10h50, cedia 0,06% a 12,712 pontos. O índice Nasdaq recuava 0,23% no mesmo horário. A primeira blue chip a registrar o resultado trimestral hoje foi a Coca-Cola, que anunciou crescimento do lucro de 14% para US$ 1,26 bilhão, ou US$ 0,54 por ação. Ajustado, o lucro foi de US$ 0,56, superando a projeção da Thomson Financial de US$ 0,53. As ações da componente do Dow Jones subiram 1% no pré-mercado. Já a Johnson & Johnson anunciou que seu lucro trimestral caiu 22% com relação ao ano passado para US$ 2,57 bilhões, ou US$ 0,88 por ação, mas os lucros excluindo itens não-recorrentes, o lucro foi de US$ 1,16 por ação, superando as projeções dos analistas de US$ 1,05 por ação. As ações da empresa ganharam 2,6% antes da abertura. As ações das financeiras também devem ficar em destaque, depois de a KeyCorp anunciar que seu lucro do primeiro trimestre cresceu para US$ 350 milhões, ou US$ 0,87 por ação, de US$ 0,70 por ação no ano passado. A Mellon Financial Corp. informou que seu lucro aumentou 20% para US$ 0,60 por ação ante o ano passado. Os resultados incluíram as despesas de US$ 8 milhões da proposta de fusão com o Bank of New York. A companhia ganhou US$ 0,58 por ação em base de operação contínua, em linha com a previsão de analistas. No setor de tecnologia, EMC Corp. ganhou 2,3% antes da abertura depois de registrar crescimento de 15% nos lucros trimestrais, superando a projeção de analistas. Após o fechamento do mercado, a Intel deve anunciar lucro de US$ 0,22 por ação e a IBM deve registrar ganhos trimestrais de US$ 1,21 por ação. As informações são da Dow Jones.