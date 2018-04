Dow Jones cede 0,11% e Nasdaq sobe 0,09% na abertura As Bolsas de Nova York abriram em direções opostos. O índice Dow Jones caía 0,11% às 10h37, enquanto o Nasdaq avançava 0,09% no mesmo horário. A temporada de balanços esquenta nos EUA nesta semana e os investidores deverão optar pela cautela neste início de pregão, já que os ganhos têm sido elevados nos últimos dias. Mas é possível que os investidores procurem testar o nível dos 12 mil do índice Dow Jones. Na sexta-feira, o índice subiu 0,11% e fechou em novo patamar recorde, aos 11.960,51 pontos. Na semana, o Dow Jones acumulou um ganho de 0,93% e o Nasdaq uma valorização de 2,49%. Em menos de 15 dias de outubro, o Dow Jones soma 2,41%; em 2006, a alta do Dow Jones supera 11%. O índice S&P 500 registra valorização de 2,23% em outubro e de 9,40% em 2006; o Nasdaq acumula ganho de 4,385 em outubro e de 6,895 em 2006. Os balanços de companhias de tecnologia e de bancos são destaque da semana e devem centrar a atenção dos investidores a partir de amanhã. IBM, Intel, Yahoo! e Merrill Lynch anunciam resultado amanhã; eBay, Apple, Google, J.P. Morgan, Citigroup, Bank of America e Bank One divulgam ao longo da semana. Nesta segunda-feira, os investidores devem centrar foco também aos comentários do presidente do Fed (banco central americano), Ben Bernanke, às 13 horas (de Brasília). No pré-mercado, as ações da Mattel subiram 4,4%, com a divulgação de aumento de 6% no lucro da empresa no terceiro trimestre, influenciado por elevação nas vendas da boneca e produtos Barbie e do TMX Elmo, em comemoração aos 10 anos do boneco da Vila Sésamo. As informações são da Dow Jones e agências internacionais.