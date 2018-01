Dow Jones cede 0,37% e Nasdaq cai 0,39% Os mercados acionários norte-americanos começaram o pregão em baixa, com os investidores aguardando a divulgação de indicadores econômicos nos EUA. O mercado mostra apreensão com os resultados da Lennar Corp, construtora de residências norte-americana, que registrou queda nos lucros e alertou que está sendo afetada pelos problemas no setor de empréstimos imobiliários subprime (de maior risco de inadimplência e que paga taxas mais elevadas). Os dados de confiança do consumidor de março serão divulgados pelo Conference Board às 11 horas (de Brasília) e o mercado espera uma queda em meio ao recente aumento dos preços da gasolina. Às 10h54 (de Brasília), o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York operava em baixa de 0,37% e o Nasdaq caía 0,39%. O setor imobiliário ficará novamente em destaque após a Lennar registrar queda de 73% no lucro do primeiro trimestre, o que era esperado pelo mercado. A companhia também alertou que não espera mais atingir suas metas de lucro previamente esperadas para 2007. As ações da empresa caíram 3,7% no pré-mercado. Entre as fornecedoras de empréstimos subprime, as ações da Accredited Home Lenders recuaram 3,7% e as da Novastar Financial perderam 5,4%, no pré-mercado. As notícias do setor devem continuar atraindo a atenção do mercado. Foram divulgados hoje os índices de preços de imóveis residenciais S&P/Case-Shiller, que caíram para território negativo em janeiro. As ações da DaimlerChrysler subiram 3,2% no pré-mercado. A empresa anunciou que irá atrasar a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 26 de abril para 15 de maio. Além disso, as notícias de que a venda da Chrysler pode ocorrer em algumas semanas e que as primeiras ofertas devem ser feitas já no fim desta semana deram o tom da negociação das ações. A farmacêutica Bristol-Myers Squibb pode atrair a atenção dos investidores após o relatório de que a Sanofi-Aventis está considerando novamente a realização de uma oferta para a parceira pelo remédio Plavix. As ações da empresa subiram 0,7%. As informações são da Dow Jones.