Dow Jones, da Bolsa de NY, encerra em nível recorde Os principais índices das Bolsas de Nova York terminaram o dia com valorização, com os investidores aliviados após o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) divulgar um comunicado menos duro do que o esperado a respeito da inflação norte-americana. O índice Dow Jones subiu 0,79%, ou 98 pontos, e encerrou em nível recorde, aos 12.622 pontos. Este foi o quinto recorde de fechamento do índice no ano. O Nasdaq avançou 0,62%, ou 15 pontos, e o S&P-500 registrou ganho de 0,66%, ou 9 pontos. O Fed decidiu hoje manter a taxa de juros norte-americana em 5,25% ao ano, como era esperado pelos analistas. O que agradou os investidores, estimulando-os a comprar ações, foi o conteúdo do comunicado que acompanhou a decisão sobre política monetária. No documento, o BC americano afirmou que alguns riscos inflacionários permanecem, mas disse também que a pressão inflacionária provavelmente vai se moderar com o tempo. Além disso, segundo o Fed, recentes indicadores sugerem que a economia dos Estados Unidos está mais firme.