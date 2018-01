Dow Jones, da Bolsa de NY, encerra em novo recorde O mercado norte-americano de ações fechou em alta, com o índice Dow Jones estabelecendo novo recorde no nível de fechamento e o S&P-500 chegando ao fim do dia no nível mais alto em seis anos. O mercado operou a maior parte do pregão próximo dos níveis de ontem, com os investidores digerindo os indicadores de vendas no varejo e preços ao produtor. A partir do meio da tarde, o movimento de compra ganhou impulso. Segundo Brian Gendreau, da ING Investment Management, os otimistas prevaleceram, vendo nos investidores o que esperavam ver: sinais de que a economia continua a crescer e de que a inflação permanece sob controle. "É uma via estreita", disse Gendreau, referindo-se às expectativas dos investidores. "Quaisquer informes que saiam de um lado ou de outro dessa via provocam vendas. Os que saíram hoje acertaram os alvos e acho que os mercados reagiram de maneira apropriada." A aceleração dos índices aconteceu depois de o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de St. Louis, William Poole, dizer que a política monetária do Fed está "mais ou menos certa". Ações Entre os destaques do pregão estava Home Depot, com alta de 4,3%, em reação a seu informe de resultados. As ações da Wal-Mart, que também divulgou resultados, subiram 2,9%. As ações da Intel subiram 4,2%, mantendo o impulso de ontem e contribuindo também para a alta do Nasdaq. As ações da Target, do setor de comércio varejista, avançaram 2,4%, em reação a seu informe de resultados. As da construtora de casas DR Horton, que também divulgou resultados, registraram alta de 9,5%. O índice Dow Jones fechou em alta de 86,13 pontos, ou 0,71%, em 12.218,01 pontos. O Nasdaq encerrou com valorização de 24,28 pontos, ou 1,01%, em 2.430,66 pontos, com mínima em 2.394,62 pontos e máxima em 2,430,83 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 8,80 pontos, ou 0,64%, para 1.393,22 pontos. O NYSE Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), teve acréscimo de 56,00 pontos, ou 0,63%, para 8.879,98 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 1,728 bilhão de ações, de 1,427 bilhão ontem; 2.481 ações subiram, 854 caíram e 145 fecharam nos mesmos níveis de ontem. As informações são da Dow Jones.