Dow Jones, da Bolsa de NY, fecha em novo nível recorde Os principais índices de ações do mercado norte-americano fecharam em alta, com o Dow Jones renovando a máxima recorde e o Nasdaq fechando em seu melhor nível em seis anos, impulsionados pelo bom desempenho das ações do setor de energia e tecnologia, apesar do alerta de lucro emitido pela Advanced Micro Devices Inc (AMD). "Os números econômicos que temos vistos nos últimos dias mostraram que não estamos rolando em direção a uma recessão e, neste momento, o mercado está um tanto aliviado", disse o diretor de transações da Ryan Beck & Co., Jay Süskind. "Também houve uma antecipação de que talvez iremos ver uma temporada de lucros (corporativos) decente. Mas mesmo com todas as boas notícias, permanece o cabo de guerra entre aqueles que acreditam que as taxas de juro vão subir e aqueles que sentem que elas vão cair", acrescentou. As ações da ExxonMobil subiram 2,4% e registraram o melhor desempenho entre as componentes do Dow Jones, com os contratos futuros de petróleo subindo 2,14% para US$ 52,99 por barril, registrando o primeiro fechamento positivo na semana na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). A recuperação do petróleo ajudou a dar impulso a outras ações de empresas relacionadas com o setor, com a Hess subindo 3,6% e a Helix Energy Solutions fechando em alta de 6,8%. O petróleo e as ações de empresas relacionadas ganharam suporte dos informes de que os ministros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) estão considerando realizar um encontro de emergência, que poderá levar a um novo acordo de redução da oferta. O índice Dow Jones fechou em alta de 41,10 pontos, ou 0,33%, em 12.556,08 pontos. A mínima foi em 12.489,66 pontos e a máxima em 12.561,04 pontos. O Nasdaq encerrou com ganho de 17,97 pontos, ou 0,72%, em 2.502,82 pontos, com mínima em 2.481,54 pontos e máxima em 2.502,82 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 6,91 pontos, ou 0,49%, para 1.430,73 pontos. O NYSE Composite avançou 76,85 pontos, ou 0,85%, para 9.139,94 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 1,578 bilhão de ações negociadas, de 1,725 bilhão de ações ontem; 2.203 ações subiram, 1,101 caíram e 156 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,196 bilhões de ações negociadas, de 2,407 bilhões de ações ontem, com 1.897 ações fechando em alta e 1.147 em queda. Na semana, o Dow Jones acumulou uma alta de 1,28%, o Nasdaq um ganho de 2,82% e o S&P-500 uma valorização de 1,49%. As informações são da Dow Jones.