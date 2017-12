Dow Jones e Nasdaq encerram com altas leves em NY O mercado norte-americano de ações fechou com os principais índices em direções divergentes, o Dow Jones e o Nasdaq em leve alta e o S&P-500 e o NYSE Composite em baixa. "Houve muitas correntes cruzadas hoje. No Oriente Médio, apareceram alguns informes sugerindo que poderá haver um cessar-fogo, mas a violência prosseguiu. Também houve informes variados de resultados de empresas, e o informe sobre a produção industrial dos EUA pode ser lido positiva ou negativamente, dependendo da parte em que se focaliza a atenção. Em outras palavras, tanto os otimistas quanto os pessimistas têm fatos a apoiar suas posições hoje", comentou o estrategista-chefe do Prudential Equity Group, Ed Keon. Entre as componentes do Dow Jones, o destaque negativo foi Citigroup, com queda de 2,48%, depois de a empresa divulgar resultados. As ações da McDonald's subiram 5,08%, em reação a seu informe de vendas de junho. As da Boeing avançaram 2,20%, depois de a empresa anunciar uma encomenda de 30 aviões 737-900 pela Lion Air, da Indonésia, e outra encomenda no valor de US$ 494 milhões pela LoadAir Cargo, do Kuwait. As ações da Eaton, do setor industrial, caíram 4,4%, em reação a seu informe de resultados. As da Apple Computer subiram 3,36%, depois de a American Technology Research dizer que o lucro da empresa no segundo trimestre deverá superar a meta. As da fabricante de brinquedos Mattel subiram 11%, em reação a seu informe de resultados. Entre as empresas que divulgam resultados do segundo trimestre amanhã, os destaques são Coca-Cola, IBM, Johnson & Johnson, Merrill Lynch, New York Times, United Technologies, Wells Fargo e Yahoo. O índice Dow Jones fechou em alta de 8,01 pontos (0,07%), em 10.747,36 pontos. A mínima foi em 10.716,62 pontos e a máxima em 10.799,70 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 0,37 ponto (0,02%), em 2.037,72 pontos, com mínima em 2.028,30 pontos e máxima em 2.050,65 pontos. O Standard & Poor's-500 recuou 1,71 ponto (0,14%), para 1.234,49 pontos. O NYSE Composite caiu 57,20 pontos (0,72%), para 7.892,87 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 1,487 bilhão de ações, de 1,721 bilhão na sexta-feira; 1.369 ações subiram, 1.931 caíram e 168 fecharam nos mesmos níveis da sexta-feira. No Nasdaq, o volume ficou em 1,534 bilhão de ações negociadas, de 1,813 bilhão na sexta-feira, com 1.107 ações fechando em alta e 1.903 em queda.