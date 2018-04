Dow Jones, em alta, se aproxima dos 13 mil pontos As Bolsas de Nova York começaram a sessão de hoje com ganhos. Às 10h40, dez minutos após a abertura do pregão, o índice Dow Jones subia 0,19% a 12.943 pontos; o índice Nasdaq avançava 0,11% a 2.526 pontos. Os investidores comemoram os resultados acima do esperado da Texas Instruments, divulgados ontem à noite, depois do fechamento, e da AT&T e DuPont nesta manhã, além da alta das ações da Alcatel-Lucent. O otimismo com estes resultados deve limitar o impacto das perdas das ações da Juniper Networks. Depois da realização de lucros de ontem, que levou os índices a fecharem em queda, o Dow Jones pode tentar ganhar os 81 pontos que o separam do nível histórico de 13.000 pontos, pela primeira vez. O mercado estará de olho nos dados do setor imobiliário, que a Associação Nacional dos Corretores divulgará às 11 horas (de Brasília). Economistas acreditam que as vendas de imóveis usados registrarão queda após três altas consecutivas. Outro número que deve atrair as atenções é o índice de confiança do consumidor de abril, da Conference Board, também às 11 horas (de Brasília). As informações são da Dow Jones.