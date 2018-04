Dow Jones fecha acima dos 12 mil pontos, novo recorde No 19º aniversário do crash de 1987, o índice Dow Jones fechou pela primeira vez acima dos 12 mil pontos. Na "Segunda-Feira Negra" de 1987, o Dow Jones havia caído 22,6%; caso o mesmo acontecesse hoje, a queda seria de 2.710 pontos e ele teria fechado em 9.282 pontos. Ao invés disso, ele agora acumula altas em nove dos últimos 13 pregões. "As pessoas vão abrir o jornal e dizer: 'OK, temos um novo recorde, mas também tivemos alguns resultados de empresas bastante ruins'. Isso sugere que nem tudo está necessariamente bem", comentou o vice-presidente de vendas da corretora Collins Stewart, Michael Panzner. Ações As ações da AT&T subiram 2,46%, depois de elevação de recomendação pela Lehman Brothers, após a Cingular Wireless, maior operadora de telefonia celular dos EUA, anunciar que sua base de clientes cresceu em 1,4 milhão no terceiro trimestre; as ações da BellSouth, que controla a Cingular junto com a AT&T, avançaram 2,40%. As ações do Altria Group (ex-Philip Morris) subiram 2,36%, depois de a empresa adiar em 24 horas a divulgação de seu informe de resultados do terceiro trimestre; isso motivou especulações de que a empresa estaria para retomar seu programa de recompra de ações ou para anunciar a separação de sua unidade de alimentos, a Kraft Foods. As ações da Hewlett-Packard avançaram 1,41%, fechando no preço mais alto em seis anos, depois de a empresa de pesquisa de mercado Gartner dizer que a HP superou a Dell na liderança do mercado de microcomputadores; as ações da Dell caíram 6,40%. As ações da Apple Computer ganharam 5,98%, em reação a seu informe de resultados. Entre as ações que reagiram à divulgação de balanços também estavam Citrix Systems, que despencou 20%, AMD, com perda de 13,29%, Cypress Semiconductor, com baixa de 11%, eBay, que avançou 7,02%, UPS, que registrou acréscimo de 3,9%, Bank of America, que caiu 1,02%, Citigroup, que cedeu 0,64%, Coca-Cola, que ganhou 2,16%, Pfizer, com recuo de 1,49%, Honeywell International, em baixa de 2,46%, Hershey, com perda de 4,4%, Southwest Airlines, que fechou em queda de 3,1%, Continental Airlines, que terminou em alta de 1,3%, e McDonald's, que teve decréscimo de 1,69%. As ações da Google, que divulgaria resultados depois do fechamento, subiram 1,61%. Índices O índice Dow Jones fechou em alta de 19,05 pontos, ou 0,16%, em 12.011,73 pontos. A mínima foi em 11.1966,91 pontos e a máxima em 12.027,74 pontos. O Nasdaq encerrou com ganho de 3,79 pontos, ou 0,16%, em 2.340,94 pontos, com mínima em 2.324,43 pontos e máxima em 2.345,24 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 0,94 ponto, ou 0,07%, para 1.366,90 pontos. O Nyse Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), avançou 37,27 pontos, ou 0,43%, para 8.700,81 pontos. O volume negociado na Nyse alcançou 1,650 bilhão de ações, de 1,633 bilhão ontem; 2.035 ações subiram, 1.276 caíram e 164 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume ficou em 1,974 bilhão de ações negociadas, de 2,164 bilhões ontem, com 1.778 ações fechando em alta e 1.263 em queda. Entre as empresas que divulgam resultados nesta sexta-feira, os destaques são Caterpillar, 3M, Merck, Schering-Plough e Schlumberger. As informações são da Dow Jones.